Инженер Кольской АЭС занял первое место в конкурсе специалистов коммерческого диспечирования

Инженер производственно-технического отдела Кольской АЭС Николай Каталов занял первое место в конкурсе групп и отделов коммерческого диспетчирования среди действующих АЭС. Конкурс прошёл на площадке Нововоронежской атомной станции (г. Нововоронеж). Участие в нём приняли представители диспетчерских служб девяти атомных станций России.

«Коммерческий диспетчер - ключевое звено в схеме получения прибыли при безопасной и надёжной работе оборудования атомной станции. Одна из главных задач Кольской АЭС – производство и поставка электрической энергии и мощности потребителям оптового рынка с учетом соблюдения всех необходимых требований и правил. Специалисты производственно-технического отдела Кольской АЭС планируют режим работы атомной станции, выбирают наиболее эффективные схемы реализации электроэнергии на оптовом рынке, позволяющие снизить риски потерь», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Конкурс проходил в три этапа. Участники презентовали себя и свои цифровые решения по направлению продажи электроэнергии и мощности. Решали задачи по прикладным вопросам своей профессиональной деятельности. Соревновались в «Своей игре», стараясь отвечать быстро и правильно на вопросы о рынке электроэнергии, «Концерне Росэнергоатом» и мировой и отечественной энергетики.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.