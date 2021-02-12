Инженерам и подрядчикам Фонда капитального ремонта Мурманской области рассказали, как правильно работать с системами электрообогрева крыш

В Фонде капитального ремонта Мурманской области прошел семинар на тему «Система электрообогрева крыш». Его для инженеров регионального оператора и подрядных организаций, разрабатывающих проекты и выполняющих непосредственно сами работы по капремонту, провела ведущий технический специалист проектного отдела завода производителя СЭО ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» Марина Борисова.

«В межсезонье из-за перепада температур на карнизах и в системе водостока образуется наледь, которая грозит оборвать элементы кровли. Но не это самое страшное – наледь вместе с элементами кровли может упасть на голову прохожему и привести к трагедии. Чтобы предотвратить эту проблему, можно при капитальном ремонте кровли установить систему электрообогрева», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, Марина Борисова рассказала, как правильно подбирать оборудование для конкретной кровли, о нюансах его установки и эксплуатации. Напомним, в 2020 году системы электрообогрева крыш установили на кровлях в многоквартирных домах в Кировске и Мурманске.