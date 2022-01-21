Инженерные подразделения Северного флота отработали специальные задачи в ходе полевого выхода

Накануне своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи.

На учебном полигоне в районе посёлка Щукозеро военнослужащие инженерных подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий с применением путепрокладчика БАТ-2 в условиях Кольского полуострова.

Задачи инженерной разведки проводились в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы. Инженеры продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий – личный состав отработал элементы блокирования условного противника, встречного боя и огневого поражения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках занятия были отработаны задачи по установке минно-взрывных заграждений, проделыванию в них проходов для обеспечения наступления основных сил с помощью самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и силами личного состава саперных подразделений, а также отработаны действия по инженерной расчистке проходов в минных полях в условиях радиационного и химического заражения местности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12404541@egNews