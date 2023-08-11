Инженеры Апатитского и Кандалакшского участков филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск приняли участие в монтаже осветительного оборудования на экологической тропе «Лесная почемучка»

Экологическая тропа проходит по территории Лапландского природного заповедника в Мурманской области.

Энергетики проложили кабель, через который осуществляется подача электроэнергии, подключили световое оборудование, а также установили распределительные коробки на основной площадке, которые позволят запитать различные электроприборы. Для обеспечения электропитания LED-лент, установили блоки питания, которые будут служить источником энергии для подсветки интерактивной зоны в тёмное время суток.

«Реальные добрые дела волонтёров филиала не только осветят экологическую тропу, но и создадут уникальную атмосферу для её посетителей. Подсветка интерактивной зоны сделает площадку ещё более запоминающейся, подчеркнув уникальность атмосферы», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Энергетики-волонтёры и экологи сотрудничают уже несколько лет. За это время сотрудники «АтомЭнергоСбыта» не раз оказывали помощь в обустройстве информационно-туристической инфраструктуры заповедника.

Фото предоставила пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.