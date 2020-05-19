Инженеры армейского корпуса Северного флота приступили к очистке военных полигонов от неразорвавшихся боеприпасов

На полигонах и учебно-тренировочных комплексах армейского корпуса Северного флота в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области началась комплексная работа по подготовке их к новому учебному периоду. Самая сложная её часть - очистка территории от неразорвавшихся боеприпасов, применяемых в процессе обучения личного состава.

В разминировании полигонов задействованы специалисты инженерно-сапёрных подразделений армейского корпуса Северного флота. Они совершают сплошную зачистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Общая площадь территории, которую предстоит обследовать, составляет сотни гектаров. По завершении зачистки все найденные неразорвавшиеся боеприпасы будут уничтожены путем подрыва небольшими партиями. Работы по поиску и сбору боеприпасов проводятся с соблюдением всех предписанных мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба СФ, в очистке полигонов от взрывоопасных предметов задействовано более 300 военнослужащих и специалистов инженерной службы, а также более 20 единиц техники.