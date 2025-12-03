Инженеры Северного флота приступили к боевой учёбе в новом учебном году

Личный состав инженерных подразделений Северного флота с началом нового учебного года приступил к активной боевой учёбе. Показные занятия по специальной подготовке на одном из полигонов в Мурманской области прошли под руководством начальника морской инженерной службы Северного флота полковника Вадима Храпунова.

Участниками занятий стали начальники инженерных служб объединений, соединений и воинских частей, командный состав отдельного морского инженерного полка.

«Основная цель данного занятия – показать боевую эффективность инженерных боеприпасов, стоящих на вооружении. Занятия прошли успешно, цели занятия достигнуты. Очередной раз мы показали личному составу, что использование инженерных боеприпасов приводит к успеху при выполнении поставленных задач», – рассказал полковник Вадим Храпунов.

Начальник морской инженерной службы Северного флота также отметил, что в различных условиях обстановки применение инженерных боеприпасов позволит обеспечить те силы, в интересах которых войска выполняют задачи инженерного обеспечения.

В ходе практической части занятий военнослужащие изучали различные типы инженерных боеприпасов, особенности их устройства и основные характеристики. Акцент был сделан на методы подрыва для получения наибольшей эффективности применения и поражения целей.

Также были показаны способы применения различных типов зарядов для разрушения бетонных, железобетонных и металлических конструкций, эффективного применения противотанковых и противопехотных мин различных модификаций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание в ходе занятий было уделено инженерной разведке маршрутов движения войск и отработке практических действий инженерно-разведывательного дозора в различных вариантах учебно-боевой обстановки, в том числе при угрозе воздействия беспилотных летательных аппаратов противника.

В парке боевых машин было организовано практическое занятие по изучению боевых возможностей и особенностей применения образцов инженерного вооружения и военной техники – паромно-мостовой машины ПММ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2м, путепрокладчика БАТ-2, гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, автокрана КС-45719-7М, экскаватора ЭОВ-3523, станции комплексной очистки воды СКО-10, войскового мобильного лесопильного комплекса ВМЛК-1.

Фото: https://mil.ru/news/a7b2eae9-feb8-481d-b092-434311639a30