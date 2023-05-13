Инженеры Северного флота возвели временную мостовую переправу через размытый участок автодороги под Североморском

Для обеспечения безопасности движения по мостовой переправе назначен расчет от отдельного морского инженерного полка СФ во главе с офицером. На подъездах к мостовой переправе дежурят наряды ГИБДД. Демонтаж временной мостовой переправы будет произведён с началом проведения работ по восстановлению дорожного полотна дорожными службами, сообщает пресс-служба Северного флота.

Военные инженеры Северного флота возвели временную мостовую переправу через размытый участок региональной автодороги город Североморск – населённый пункт Североморск-3. Данная переправа обеспечивает движение автотранспорта экстренных и специальных служб, а также транспортное сообщение в интересах воинских частей, находящихся вблизи размытого участка дороги.

Временная мостовая переправа была возведена силами дорожной роты инженерно-саперного батальона отдельного морского инженерного полка СФ. Вчера вечером военные инженеры во взаимодействии с представителями Министерства транспорта Мурманской области прибыли на место обрушения дорожного полотна, провели его инженерную разведку. Обрушение составило в глубину до 3 метров, в ширину до 14 метров.

В течение кратчайшего времени военные инженеры навели на поврежденном участке дороги временную мостовую переправу с использованием двух секций автомобильных мостоукладчиков ТТМ-3М-2 на базе автомобилей «КамАЗ».

Для обеспечения безопасности движения по мостовой переправе назначен расчет от отдельного морского инженерного полка СФ во главе с офицером. На подъездах к мостовой переправе дежурят наряды ГИБДД.

Демонтаж временной мостовой переправы будет произведён с началом проведения работ по восстановлению дорожного полотна дорожными службами, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467209@egNews