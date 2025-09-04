И.о. прокурора Мурманской области Анатолий Трифонов проведёт личный приём граждан в администрации Кольского района

17 сентября и.о. прокурора Мурманской области Анатолий Трифонов проведёт приём жителей Кольского района. Мероприятие состоится в период с 10.30 до 12.00 в помещении администрации Кольского района по адресу: г. Кола, Советский проспект, 50.

Для отдалённых территорий района предусмотрена возможность приёма граждан посредством видеоконференцсвязи, осуществляемой через местные администрации.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8 (81553) 3-41-80, также путём личного обращения в прокуратуру Кольского района.

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

