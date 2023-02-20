И.о. ректора МГТУ выступила с лекцией «Проект трансформации системы высшего образования Мурманской области» в Сколково

В Сколково обсудили объединение мурманских вузов. По приглашению руководства Московской школы управления Сколково и.о. ректора МГТУ Мария Князева выступила с лекцией «Проект трансформации системы высшего образования Мурманской области». Основными слушателями стали руководители крупнейших научно-образовательных организаций Российской Федерации – это 59 специалистов высшего управленческого звена, проходящих в настоящее время обучение в Школе ректоров – 22 Сколково.

Опыт проектирования системной трансформации двух региональных вузов в новый, международный исследовательский арктический по своей сути, университет и первые шаги по реализации данного проекта привлёк большое внимание работников высшего образования.

Темами обсуждения стали представления, модели и концепты, закладываемые в фундамент нового университета, и коммуникация с целевыми группами.

«Базовые принципы определяют достижимость целевой модели будущего вуза. Коммуникация позволяет не только разъяснять и тем самым внедрять эти принципы, но и помогает находить ресурсы для реализации проекта. Инструменты для коммуникации могут быть различными. Например, мероприятия, на которых в различных аудиториях происходит обсуждение процесса трансформации, совместная деятельность, видеоблог ректора», – рассказала Мария Князева.

Идея создания единого университета, в ядре которого находятся арктические исследования, соответствующие международным стандартам, является ответом на внешние и внутренние вызовы, стоящие перед региональными вузами, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru