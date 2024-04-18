Ипотечный портфель жителей Мурманской области составил 85,7 млрд рублей

Это на 21,6% больше, чем годом ранее (по данным на 1 марта 2024 года). Доля просроченной задолженности оставалась при этом минимальной – на уровне 0,2% от общего объёма задолженности по ипотеке.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за первые два месяца текущего года банки в Мурманской области выдали физлицам 940 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество ИЖК уменьшилось на 8,9%. Объём выданных средств составил 3,0 млрд рублей.

«С начала года произошло ожидаемое охлаждение ипотечного рынка после ажиотажного спроса второго полугодия прошлого года. Во многом это связано с ужесточением условий выдачи льготной ипотеки. Рост ипотеки также несколько замедляется из-за повышения рыночных ставок и регуляторных ограничений для банков на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и с высоким показателем долговой нагрузки. Но в целом ипотека продолжит расти, хотя и более сбалансированными темпами, чем в прошлом году. Мы ожидаем, что по итогам этого года ипотечный портфель в целом по стране увеличится на 7–12%», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним, Банк России с 1 марта 2024 года ввёл для банков дополнительные меры регулирования ипотечных кредитов. Это будет способствовать улучшению стандартов кредитования.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».