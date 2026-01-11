Ипотека-2026: брать или подождать снижения ставокНе опаздывайте на встречу с Солнцем: бесплатные автобусы доставят участников акции «Первый рассвет» на Солнечную горку
Ипотека-2026: брать или подождать снижения ставок

К концу 2025 года ключевыми трендами ипотечного рынка стали всплеск спроса на семейную ипотеку и рост интереса к рефинансированию. Первый связан с изменениями в программе, запланированными на февраль 2026 года. Второй вызван ощутимым снижением стоимости ипотеки в течение прошедшего года, рассказывает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По данным недавнего исследования «Банки.ру», средняя ставка по ипотеке снизилась за год в среднем на 4–6% годовых в зависимости от типа недвижимости. Больше всего подешевела ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — почти на 6%, а также ипотека на квартиру, которая стала доступнее почти на 5%. На столько же снизилась ставка на загородный дом, однако этот тип недвижимости остаётся одним из самых дорогих, как и апартаменты, отмечает Солдатенкова.

В 2026 году снижение ставок по рыночной ипотеке в России продолжится, прогнозирует она. Темпы этого процесса будут определяться степенью снижения ключевой ставки и макропруденциальной политикой регулятора. Сейчас ЦБ требует от банков строгого подхода к отбору потенциальных заемщиков. Эксперт ожидает, что как минимум до конца I квартала большинство игроков продолжат ориентироваться на работу с качественными клиентами — с низким показателем долговой нагрузки и высоким кредитным рейтингом.

«В нашем базовом прогнозе цикл ощутимого смягчения условий по ипотеке начнётся не ранее конца 2026 года - начала 2027 года. Этот период подсвечивается регулятором как возможный для достижения и сохранения целевого уровня по инфляции, что повлечёт за собой соответствующее снижение ключевой ставки и активизирует спрос на ипотеку», — говорит Солдатенкова.

Тем, кто рассматривает для себя возможность оформления ипотеки в 2026 году, эксперт рекомендует отталкиваться от своих финансовых возможностей.

«Предпосылок для снижения цен на недвижимость пока нет, и в новом году не исключено дальнейшее удорожание жилья. Дожидаться снижения рыночных ставок не всегда лучшая стратегия. Но и оформлять ипотеку только из-за опасения ещё большего удорожания не стоит, поскольку такое финансовое поведение — один из проинфляционных факторов, на фоне которого цены на недвижимость в будущем могут вырасти ещё больше», — отмечает аналитик «Банки.ру».

