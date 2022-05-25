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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 14:00

Ипотека или же ЖНК: что выгоднее

Покупка квартиры – разумное вложение. Однако ценники пугают, поэтому у многих собственное жилье появляется годам к 45. Не желая ждать и жить с родственниками или арендовать жилплощадь, люди начинают искать решение. Первой приходит идея об ипотеке, но есть другой вариант – покупка квартиры в рассрочку от застройщика.

Достоинства рассрочки, которых нет при оформлении ипотеки

Про ужасы ипотеки придумано немало шуток и неслучайно.  Она оформляется обычно на десятки лет, а из-за процентов и обязательного страхования покупку выгодной не назвать. Однако даже готовым на это нередко в займе отказывают. Популярные причины:

  • отсутствие кредитной истории и возможности у банка оценить ответственность клиента;
  • низкий официальный доход;
  • наличие других кредитов, включая небольшие;
  • работа в компании с плохой репутацией;
  • плохая кредитная история;
  • отсутствие гражданства РФ.

Основания отказа могут быть косвенными. Так, например, молодым и пожилым людям доверяют меньше. Вероятно, этого сотрудники финансовой организации не скажут, но обязательно смогут найти официальный повод отклонить заявку. Банки можно понять: они стараются максимально избежать рисков.

Рассрочка через ЖНК https://znkrf.ru не требует солидного заработка, доказательства ответственности. Не нужны справки и документы, кроме паспорта и ИНН. Оформление возможно для граждан с 16 лет.

Главный плюс рассрочки – отсутствие процентов. Стоимость невыкупленных кв.м. изменяется. А пайщиком становится не более, чем на пять лет. Ипотеку же люди выплачивают десятки лет. Кроме того, еще не выплатив всю сумму можно распоряжаться паями.

Особенности рассрочки на квартиру от застройщика

В жилищный накопительный кооператив может вступить практически любой человек старше 16 лет: отказывают очень немногим. Из дополнительных плат только членский взнос, но он единоразовый и небольшой, если выбрать проверенную организацию.  Оплатить нужно половину стоимости жилья, на оставшиеся 50% оформить рассрочку. Срок на оплату обговаривается, указывается в Соглашении с ЖНК и не превышает 5 лет.  Собрать 50% процентов суммы не так сложно, как всю. График, а также размер платежей определяет клиент. 

Выбрать квартиру можно в любом комплексе, принадлежащем застройщику. Если есть время, рекомендуется приобрести жилье в доме, который полностью не достроен. Обычно так дешевле и больше возможностей выбора.

Риски

Все риски связаны с выбором ненадежного ЖНК. Нельзя прощаться с разумом, увидев самые выгодные условия. Нужно найти проверенную организацию, которая давно работает и не была замечена в скандалах. Такой, например, является ЖНК «Жилищные Возможности».

Названный ЖНК сотрудничает с федеральной девелоперской компанией «Унистрой». Застройщик предлагает уютные квартиры в разных комплексах, а ЖНК «Жилищные Возможности» помогают клиенту все правильно оформить.

*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50% от площади жилого помещения. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК.  Срок паенакопления не менее 2 лет.  В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.

Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.

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