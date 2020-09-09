IQ-тесты в подборе персонала используют 18% компаний

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, сколько работодателей использует IQ-тесты в подборе сотрудников.

82% работодателей не практикуют тесты на уровень интеллекта при подборе персонала. В 13% российских компаний IQ-тесты применяют при подборе на некоторые позиции: чаще всего речь идёт о руководителях, менеджерах и инженерах. Лишь 1 из 20 работодателей тестирует на IQ всех кандидатов.

По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года популярность IQ-тестов изменилась мало: семь лет назад в рекрутинге их применяли 20% компаний, сегодня — 18%.

Поясняя решение о выборе данного вида тестирования, представители компаний отмечали, что IQ-тесты помогают им оценить способности кандидатов оперативно принимать решения и обрабатывать большие объёмы информации. Противники тестирования считают, что его результаты не отражают реальный уровень интеллекта соискателя: «Есть люди, которые просто умеют решать такие тесты».

Получили приглашение на интервью с представителем работодателя, но сомневаетесь, стоит ли идти? Чтобы не тратить время на бессмысленное собеседование, узнайте всё заранее! Читайте, что именно нужно выяснить у рекрутера по телефону или в чате, а также уточняйте этапы подбора. Чат с работодателем открывается в случае, если вы отправили резюме на подходящую вакансию или работодатель выбрал ваше резюме, опубликованное в открытом доступе.