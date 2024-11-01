IQ-тесты в рекрутинге уходят в прошлое

Компаний, применяющих тестирование на уровень интеллекта в подборе персонала, практически не осталось. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Только каждая одиннадцатая компания (9%) использует IQ-тесты при подборе персонала, и то для закрытия некоторых позиций. Чаще подобные проверки предлагаются соискателям, претендующим на должности руководителей, линейных и ИТР.

Популярность оценки претендентов с помощью данного инструментария снижается — в 2013 году IQ-тестирование проводилось в каждой пятой компании (20%), а в 2020 — в 18% компаний.

Согласно опросу представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства, только 12% из них сталкивались с IQ-тестами за последние два года. Тестирование на уровень интеллекта чаще проходили кандидаты на позиции директоров, секретарей и project-менеджеров.

В условиях острого кадрового голода рынок труда становится более цивилизованным: работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы, кандидатов пенсионного возраста, особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу. Соискатели же, в свою очередь, отказываются работать по «серым» или «чёрным» схемам.

Время проведения опроса: 9—29 октября 2024 года.