Ирина Андреева стала заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска

Сегодня состоялось 44 заседание Совета депутатов города Мурманска. В рамках заседания был утверждён перечень новых мер поддержки для участников специальной военной операции.

Речь идёт о предоставлении отсрочки по оплате аренды за муниципальное имущество и земли. Эта мера будет распространятся на физических и юридических лиц, а также на индивидуальных предпринимателей. Кроме того, мобилизованные получат право расторгнуть договор аренды, не платя за это штраф.

Блок рассмотренных вопросов связан с передачей имущества из муниципальной собственности в региональную. Это участки сети холодного водоснабжения и канализации, которые необходимо передать на баланс ГОУП «Мурманскводоканал». В рамках него утверждён перечень объектов жилищного фонда из муниципальной собственности Североморска Мурманску: две квартиры, расположенные в многоквартирных домах Росляково. Впоследствии они будут отремонтированы и предоставлены нуждающимся горожанам.

– Важный пункт сегодняшней повестки был связан с организационной деятельностью Совета, – отметил глава муниципального образования город Мурманск. – Напомню, что Тамара Прямикова сложила полномочия, поэтому необходимо было избрать заместителя председателя Совета депутатов. Мной была предложена кандидатура Ирины Андреевой, она авторитетный депутат с большим опытом руководящей работы, многие мурманчане хорошо её знают. Большинством голосов депутаты предложение поддержали.

Фото: https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7515