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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 13:30

Ирина Долинина: «Я очень взволнована тем, что приехала к памятнику портовикам, созданному моим отцом»

Обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманске в 1945 году. Спустя 22 года монумент был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. Его авторами стали скульптор Г.А. Глухих и архитектор А.Ф. Антонов.

Обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманске в 1945 году. Спустя 22 года монумент был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. Его авторами стали скульптор Г.А. Глухих и архитектор А.Ф. Антонов. В 2021 году распоряжением Министерства культуры Мурманской области №12 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения. Ежегодно у мемориала проходят торжественные памятные мероприятия. Портовики помнят павших героев и бережно ухаживают за монументом.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году в День Победы впервые увидела памятник и возложила к нему цветы Ирина Геннадьевна Долинина – дочь скульптора монумента Геннадия Александровича Глухих.

«Я очень взволнована тем, что приехала к памятнику, созданному моим отцом. Я хочу передать всем мурманчанам свои самые теплые чувства, преклониться перед теми людьми, кто обеспечивал наш мир, нашу мирную жизнь. И вместе с тем сказать, что люди живы, пока мы помним о них. Это касается и тех, кто отдал жизнь за Победу, и моего отца. Спасибо, что помните моего отца. Я бесконечно тронута и благодарна вам».

Геннадий Александрович Глухих родился в поселке Юго-Камск Оханского района Пермской области. В 1950 году окончил Ворошиловградское художественное училище. В Мурманск приехал в 1963 году. В 1971–1973 гг. был руководителем Мурманской областной организации Союза художников РСФСР. Является автором ряда памятных знаков и памятников. Участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных выставок. Его дочь - доктор педагогических наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета - поделилась воспоминаниями папы, который рассказывал, что памятник портовикам был ему чрезвычайно дорог. Он много рассказывал о подвиге людей, которые боролись за Победу: военных и гражданских - всех, кто под пулями грузил суда, обеспечивал фронт самым необходимым.

«Я считаю, что у отца был особый талант в том, что он умел сделать вроде бы и официальные стандартные для того времени образы, но мог вложить в них душу. Такое ощущения, как будто на памятнике дышит каждый герой. Мелочей в творчестве нет, и творческий человек должен найти свою землю, где он может реализовать себя. Многие мастера в мировом искусстве не состоялись бы, если бы их творчество не было нужно людям. Я верю и убеждена, что творчество моего отца нужно людям здесь, на мурманской земле. Мурманчане дали ему вот эти простор, площадь, поддержку, интерес и уважение. И благодаря этому, наверное, мой отец здесь на мурманской земле состоялся так, как мы можем увидеть», - сказала Ирина Долинина.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251691%2Fwall-149919532_3183

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