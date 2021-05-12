Ирина Ковалева: «В ММТП успешно реализуют экологическую программу»

Продолжается цикл лекций специалистов АО «Мурманский морской торговый порт» в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска.

Напомним, он был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. Лекция ведущего инженера по охране окружающей среды Ирины Ковалевой была посвящена вопросам реализации на предприятии экологической программы.

Эта работа проводится в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Оно было заключено в 2017 году рамках Года экологии в Российской Федерации. Соглашение включает 13 проектов: применение систем орошения, строительство ливневых очистных сооружений, создание экологической диспетчерской и др.

«Проекты, реализованные в Мурманском морском торговом порту, легли в основу справочника наилучших доступных технологий, которые применяются в российских портах и позволили предприятию войти в число лидеров по их внедрению. Использование наилучших доступных технологий на российских предприятиях является ключевой составляющей национального проекта «Экология»», - отметила И. Ковалева.

Напомним, что рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные специальности в высшие учебные заведения.