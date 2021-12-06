Ирина Вабищевич возглавит региональный Минстрой

Глава Управления капитального строительства Мурманской области Ирина Вабищевич займёт пост министра строительства региона. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис.

«За её плечами шесть лет на должности руководителя управления капитального строительства Мурманской области. А в общем – более 20 лет опыта работы в строительной сфере, реализация самых крупных и технически сложных проектов. В том числе социально важных – это областная филармония, театр кукол, горнолыжный комплекс в Кировске со школой олимпийского резерва, подъёмником и системой искусственного оснежения, и ещё целый ряд объектов, которые принципиально важны для нашей области. Профессиональный строитель, понимает и специфику территории, и те сложности, которые с этим связаны. Ирине желаю успехов в работе, и прошу всех коллег активно помогать ей в решении этой непростой задачи», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, исполнявший в последнее время обязанности министра Алексей Грачиков возглавит Центр развития жилищного строительства. Андрей Чибис поблагодарил и.о. министра за работу в активный строительный сезон и ведение масштабных проектов, таких как реновация ЗАТО, завершение работ по драмтеатру и строительства школы в Североморске.

Руководителем регионального фонда капитального ремонта назначается действующий и.о. – Юлия Барсукова. Управление капитального строительства возглавит нынешний заместитель главы учреждения Роман Сергеев. Курировать строительный блок будет первый заместитель губернатора Оксана Николаевна Демченко.

«Таким образом, все руководство строительного направления полностью сформировано. Рассчитываю, что обновлённая команда из опытных людей обеспечит и реализацию важных социальных проектов, и решение самой главной задачи – развития жилищного строительства. Мы целый ряд программ в этой сфере запускаем с 2022 года, прошу сделать это приоритетом вашей работы», – подытожил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429892/#&gid=1&pid=1