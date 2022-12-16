Исчезающие заборы: Народный фронт обратил внимание прокуратуры на отсутствие дорожных ограждений напротив мурманской гимназии №5

Представители президентского движения обратили внимание надзорного ведомства на состояние автомобильной дороги и тротуаров около домов №11 и №13 по ул. Карла Маркса в Мурманске. Поводом для проверки стали неутешительные результаты мониторинга общественниками качества дорожных ограждений в областном центре.

Если прежде у фронтовиков вызывала недоумение логика установки и окраски заборов, а также надёжность новых конструкций и целесообразность демонтажа старых, то в этой ситуации вопрос был только один: почему напротив гимназии №5 (дом №13 по ул. Карла Маркса), где учатся около 1000 детей, нет ни тех, ни других, а ведь до проезжей части – всего пара метров.

Ремонт этого участка дороги был выполнен в рамках национального проекта «БКАД» в 2021 г. Цена вопроса составила 162,4 млн рублей. Пешеходные ограждения, в том числе по ул. Карла Маркса, восстановили, покрасили, а потом демонтировали. И вот уже несколько месяцев между детьми и проносящимися мимо автомобилями – лишь бордюрный камень и металлическая ограда, установленная по периметру учреждения. Однако стоит выйти за калитку, и опасность возрастает в разы.

«В ответ на наше обращение в надзорном ведомстве сообщили: согласно договору между ММБУ «УДХ» и ООО «Завод сварных ограждений» от 15 июля 2022 г. новые ограждения вместо демонтированных в центре Мурманска следовало установить до 29 сентября. Таким образом, оказались нарушены требования бюджетного законодательства в части эффективности расходования бюджетных средств, а также о ненадлежащем контроле заказчика за исполнением подрядчиком условий контракта», - отметил член регионального штаба Народного фронта Андрей Шишко.

В настоящее время в адрес комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска внесено представление. Выявленные нарушения должны быть устранены, а виновные лица – привлечены к ответственности.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта Мурманской области.