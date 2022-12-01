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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 18:00

Ищешь работу — будь активным!

Работодатели все чаще советуют соискателям звонить или писать, если рекрутер молчит после собеседования. А соискатели всё чаще считают молчание равнозначным отказу.

Практически 2 из 3 работодателей рекомендуют звонить или писать рекрутеру, если он держит паузу после собеседования. Такой совет дают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

64% работодателей советуют действовать, если молчание после собеседования затянулось: 45% уверяют, что нужно звонить рекрутеру, еще 19% считают уместным написать ему электронное письмо или сообщение.

А вот количество соискателей, которые поступят подобным образом, невелико: 6 из 10 считают, что молчание рекрутера равно отказу. Перезвонит, чтобы уточнить результат интервью, лишь каждый пятый соискатель (21%), напишет — только каждый одиннадцатый (9%). Причем нерешительность более свойственна женщинам, чем мужчинам. Старшее поколение считает молчание после собеседования равноценным отказу в трудоустройстве чаще молодежи. Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает больше.

За 11 лет работодатели стали чаще рекомендовать писать рекрутерам, если молчание после собеседования затянулось. Среди соискателей сторонников письменной формы коммуникации прибавилось, но вот количество тех, кто ничего не предпримет, сочтя молчание за отказ, выросло сильнее.

Время проведения: 24—28 ноября 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского отделения Сбербанка.

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