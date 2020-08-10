Исход битвы за сквер у Ледового озера вызывает сомнения

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжают преображаться общественные территории. В Мурманске отремонтируют и обновят зеленую зону вдоль улицы Капитана Копытова, территорию озера Ледового и Аллею Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск и глава администрации города Мурманска проверили ход работ по благоустройству озера Ледового.

– Если на прошлой неделе темп работ не вызывал опасений, то в последние дни он заметно снизился, – прокомментировал Андрей Сысоев. – У подрядчика есть отставание по графику. Причины разные, но сегодня их как аргумент принять невозможно. Сказать, что у подрядчика вообще не осталось времени на производство работ – нельзя. Закончить работы в срок вполне реально. Единственное, что нужно сделать – мобилизоваться.

– Я крайне недоволен темпами работы подрядчика на данном объекте, – отметил Евгений Никора. – Сроки у нас остались неизменными, поэтому ситуация взята на личный контроль. Отчёт о ходе работ с приложением фотоматериалов будет предоставляться мне ежедневно.

Сейчас на набережной закончены все подготовительные и демонтажные работы. Производится обустройство траншеи кабельной трассы, подпорной стены, бетонирование бортовых камней.

Окончание работ запланировано на осень этого года. На берегу Ледового озера сделают пешеходные дорожки, отремонтируют лестницу. Также на территории объекта появится универсальная детская площадка.