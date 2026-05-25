Ищущих работу северян и бизнесменов приглашают на мероприятие «Карьера. Мурманск. Регион»

В Мурманске 28 мая состоится мероприятие для живого общения предпринимателей, специалистов по подбору персонала и всех, кто ищет работу. Это День кадрового нетворкинга «Карьера. Мурманск. Регион».

Встреча пройдёт на четвёртом этаже ТРК «Мурманск Молл», вход – свободный.

Организаторы: Кадровый центр «Работа России» Мурманской области, Мурманское региональное отделение «Опора России», Торгово-промышленная палата Мурманской области и Общественная палата Мурманской области.

Для удобства участников программа разделена на два потока. Первый поток начинается в 12.30 (регистрация до 13.00), второй – в 14.00 (регистрация до 14.15). Торжественное открытие – в 13.00. Можно приходить в удобное для вас время.

Соискателей ждут ярмарка вакансий, деловая игра «Собеседка», а также игра «Дженга: Собеседование на высоте» – тренировка навыков прохождения интервью. Кроме того, пройдёт практикум «ИИ резюме»: вы научитесь составлять резюме с помощью искусственного интеллекта.

Для работодателей и специалистов по подбору персонала предназначены другие активности – деловая игра «HR-Дженга» и консультационный сервис «Эффективная вакансия» (помощь в подготовке и корректировке описаний вакансий).

С 15ё00 до 16ё30 всех желающих приглашают на дискуссионную площадку с выступлениями предпринимателей, обменом опытом и сессией «вопрос-ответ».

«Поддержка предпринимательской инициативы – один из наших приоритетов. День кадрового нетворкинга даст бизнесу возможность не только найти сотрудников, но и обменяться опытом, укрепить связи. Уверен, встреча поможет укрепить сильное предпринимательское сообщество», – отметил председатель регионального отделения «Опора России» Константин Котловский.

«Это событие объединит тех, кто создаёт рабочие места, и тех, кто ищет возможность реализовать себя. Каждый участник – предприниматель или соискатель – уйдёт с полезными контактами, новыми знаниями и, возможно, предложением о работе», – подчеркнула директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Подробная программа и точное расписание – в соцсетях Кадрового центра «Работа России» Мурманской области: в «MAX» и в «ВКонтакте»

