Ищут хозяина для красноухой черепахи! На территории «Экотехнопарка» есть небольшой музей, но нет зоопарка

С началом сезона отпусков количество бездомных животных в нашем регионе увеличивается. Иногда брошенные питомцы получают шанс на долгую и счастливую жизнь под присмотром ответственных хозяев. Такой судьбы Мурманский филиал АО «Ситиматик» – региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области желает и красноухой черепахе, которая накануне была найдена на сортировочной ленте в «Экотехнопарке».

К счастью, во время транспортировки отходов и их перевалки черепаха не пострадала, её помыли, обследовали и накормили. Сейчас она временно размещена дома у ведущего инженера по орнитологическому обеспечению безопасности объекта захоронения Мурманского филиала АО «Ситиматик» Натальи Раевской, которая напоминает правила ухода за таким домашним животным.

«Сами черепашки недорогие, но их содержание требует некоторых вложений: нужны подходящий террариум, фильтр, терморегулятор, греющие и ультрафиолетовые лампы. Сухой корм и шарики для питания не подходят, нужны морепродукты и витамины. Всего несколько условий и будет у вас замечательный спокойный питомец без шерсти и шума. И даже кормить не каждый день надо – идеально же!», – поделилась Наталья Раевская.

Желающие обеспечить черепаху должным уходом могут связаться с Натальей в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/crimeriver.

Менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик» рассказала, что выброшенных животных сотрудники «Экотехнопарка» находят редко, куда чаще – старые, ставшие ненужными вещи с богатой историей, в числе которых вышедшие из строя музыкальные инструменты, предметы одежды, различные сувениры. На территории «Экотехнопарка» есть небольшой музей таких предметов. Совсем скоро его смогут посетить участники экскурсий, которые будут организованы туристическими операторами Заполярья при поддержке правительства Мурманской области.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».