Искать работу россиянам не дают домашние дела, усталость и мессенджеры

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, что отвлекает россиян от поиска работы. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Распределить своё время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у 4 из 10 россиян. 29% россиян признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 16% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 12% респондентов. Личные качества: лень, безответственность и неуверенность — назвали главным препятствием 11% респондентов. 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 4% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 3% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.

Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.

По сравнению с началом года, россияне стали чаще отвлекаться от поиска работы из-за личных проблем.