Искать работу с высокой зарплатой стало проще: топ-3 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой

В топ-3 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой — Москва, Красноярск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Соискатели, живущие в мегаполисах, в январе 2024 года оценили доступность хорошей работы по 5-балльной шкале. В опросе сервиса «SuperJob» приняли участие 10000 представителей экономически активного населения 16 городов-миллионников.

Найти высокооплачиваемую работу легче всего в Москве: доступность трудоустройства по специальности жители столицы оценили в среднем на 3 балла из 5. Нужно заметить, что оценки этого показатели среди населения мегаполисов не очень высоки. Однако за 2 года практически всем городам-миллионникам удалось их улучшить. Так, в Москве средний балл доступности высокооплачиваемой работы с 2022 года вырос на 7%.

Второе мест в рейтинге мегаполисов поделили Красноярск и Санкт-Петербург: представители экономически активного населения из этих городов оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,81 балла. В топ-3 также вошел Екатеринбург со средней оценкой 2,67 балла.

Самый высокий прирост показателя доступности хорошей работы показали Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград: +15% за 2 года. Впрочем, Волгоград по-прежнему на последнем месте рейтинга. Здесь найти высокооплачиваемую работу труднее, чем в других мегаполисах.

Более подробную информацию о годовой динамике заработных плат в различных сферах деятельности можно найти в аналитических материалах «SuperJob»: Москва; Санкт-Петербург; Волгоград; Воронеж; Екатеринбург; Казань; Краснодар; Красноярск; Нижний Новгород; Новосибирск; Омск; Пермь; Ростов-на-Дону; Самара; Уфа; Челябинск.

Время проведения опроса: 12 января — 2 февраля 2024 года.