Искать себе замену приходится тем, кто зарабатывает больше

Россияне всё реже ищут себе замену, увольняясь с работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт увольнения с работы.

Практически 3 из 10 россиян при увольнении принимают участие в поиске замены себе: каждый пятый (21%) делает это по собственной инициативе, ещё 7% — по просьбе работодателя. Найденными преемниками одинаково часто оказывались сотрудники со стороны и внутренние кандидаты.

Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте: среди россиян с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 29% занимаются поиском замены по собственной инициативе, а 9% — по просьбе работодателя.

Сегодня сотрудники реже ищут себе замену, чем в 2024-ом, а работодатели реже обращаются с подобными просьбами к увольняющимся (23% год назад и 11% сейчас).

Рынок труда изменился: вакансий в целом стало меньше на 15%, а резюме — больше на 19%. Компании всё чаще практикуют политику «тихого найма», когда функционал ушедших работников перераспределяется между существующими сотрудниками.

Время проведения опроса: 27 ноября — 3 декабря 2025 года.