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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.24 15:00

Искажение, которого быть не должно

Склонность населения к сбережениям за последние два года выросла более чем вдвое на фоне высоких ставок в экономике: доля доходов, направляемых на вклады, достигла 13,5% против 5-6% несколько лет назад, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в ходе XXI Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

«Мы наблюдаем за последние два года эффекты, которые не видели уже очень давно, с 2010 года. Это, я бы даже сказал, лавинообразный приток средств на банковские счета и вклады. В прошлый год это 10 трлн рублей, рынок вырос на 21%. За полгода текущего года это уже 7 трлн, плюс 13% к базе. Очевидно, что это влияние тех ставок, которые у нас есть сейчас в экономике», - сказал Мельников.

«Вот тоже ещё весьма любопытная цифра. За последние два года у нас сберегательная активность населения, точнее, склонность к сбережениям, выросла более чем в два раза. Если несколько лет назад примерно 5-6% денежных доходов шло на вклады, то сегодня это уже 13,5%. Это тоже влияние тех ставок, которые у нас сейчас есть на рынке. То есть, по сути, у нас сейчас наблюдается ситуация, когда банковский сектор, как магнит, начинает стягивать ресурсы из других секторов. Это искажение, которого быть не должно», - добавил глава АСВ.

Как пишет finmarket.ru, по данным ЦБ, за 8 месяцев этого года средства населения в банках выросли на 6 трлн рублей (+13,3%) - до 51,3 трлн рублей. Увеличение этого показателя более чем в два раза превышает результат за тот же период 2023 года (+2,6 трлн рублей, +7,0%).

По мнению Мельникова, до тех пор, пока не снизится инфляция, не уйдёт перегрев экономики и не начнут работать охлаждающие меры Центрального банка, в системе не будет достаточно денег для структурной трансформации экономики. «Это будут короткие ресурсы, привлеченные под очень короткие ставки. Поэтому я очень хотел бы, чтобы та политика, которую проводит Центральный банк, как можно быстрее дала свои результаты», - отметил он.

 

 

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