Искусственное подтягивание украинского сюжета в орбиту Арктического совета не отвечает целям Арктического совета - Мария Захарова

Россия остаётся открытой для сотрудничества со всеми арктическими государствами и нерегиональными структурами для устойчивого развития Арктики. Об этом заявила вчера на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы остаёмся открытыми к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами, организациями как арктическими, так и нерегиональными, которые разделяют наше понимание и необходимость устойчивого развития этого региона», - сказала она.

Как пишет ТАСС, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что «искусственное подтягивание украинского сюжета в орбиту Арктического совета не отвечает целям организации по сохранению региона в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества».

Захарова отметила, что эффективное обеспечение устойчивого развития Арктики невозможно без России, «на которую приходится 60% арктического побережья и больше половины населения региона». «РФ намерена и далее придерживаться конструктивных подходов к взаимодействию в Арктике, укрепляя свой суверенитет в высоких широтах», - указала дипломат.

Напомним, 3 марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на её территории, из-за ситуации вокруг Украины.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Её членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия. В 2021 году, в год 25-летия объединения, председательство в нём перешло от Исландии к России.