«Искусство гуманизма»: областной художественный музей предлагает углубиться в историю искусства Ренессанса

Мурманский областной художественный музей приглашает мурманчан и гостей областного центра 4 августа в 15.00 на мероприятие «Искусство гуманизма» по выставке «История искусства. Эпоха Возрождения. Репродукции».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, в экспозиции представлены факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже», на которых изображены работы лучших мастеров эпохи Возрождения: Микеланджело Буонарротти, Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто и не только.

Эпоха Возрождения - это период расцвета искусства и культуры, творчества, наук. Это было время открытия, многообразия окружающего мира и его аналитическое изучение. Все виды искусства обрели новое дыхание и стали развиваться необычайно быстрыми темпами.

Мероприятие по выставке - замечательная возможность углубиться в историю искусства Ренессанса, узнать больше о художниках и их шедеврах. В завершении встречи сотрудники музея обещают с участниками мероприятия выполнить творческую работу, посвящённую Леонардо да Винчи. (16+)

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266134%2Falbum-11742142_00%2Frev