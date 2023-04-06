«Искусство на Север»: выставка работ победителей конкурса «Omelchenko Gallery» откроется в Полярном

Выставочный проект «Искусство на Север» начинает свою работу в городском историко-краеведческом музее Полярного.

Напомним, что в июле 2021 года апатитский Центр современного искусства «Сияние» совместно с создателем проекта «ARTпатруль» Юрием Омельченко и известным телеведущим Андреем Малаховым запустили Всероссийский конкурс работ художников #Искусствонасевер. Конкурс позволил найти новых талантливых авторов, предоставив им площадку для художественного высказывания. Для участия в проекте художники должны были разместить в социальных сетях свои работы в любой технике на тему «Север» либо «Аутентика моего города или региона».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в конкурсе участвовали более тысячи художников от Владивостока до Калининграда. В итоге было отобрано 117 победителей, их работы экспонировались в «Omelchenko Gallery» в Москве и в ЦСИ «Сияние» в Апатитах. Выставка также стала частью программы мероприятий форума «КультАрктика», который прошел в прошлом году в Мурманске.

С 6 апреля экспозиция будет работать в городском историко-краеведческом музее Полярного. Выставка объединила в себе работы художников, неравнодушных к культурной жизни своего региона и Севера России. Кураторы проекта размышляют о возможности выстраивания межрегионального диалога в рамках одного выставочного пространства. В экспозиции представлено современное визуальное искусство во всех его проявлениях, включая рисунок, живопись, фотографию. Торжественное открытие выставки пройдёт 8 апреля в 14.00, экспозицию жители и гости Полярного смогут увидеть до 28 мая.

Фото: https://gov-murman.ru