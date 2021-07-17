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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.21 12:00

#ИскусствонаСевер: OMELCHENKO GALLERY и Андрей Малахов запускают всероссийский конкурс художников

Московская Галерея Юрия Омельченко в сотрудничестве с известным телеведущим и коллекционером искусства, уроженцем Мурманской области Андреем Малаховым запускают всероссийский конкурс художников #ИскусствонаСевер. Конкурс проводится в рамках проекта OMELCHENKO GALLERY «ARTпатруль».

Для участия в конкурсе необходимо:

- выложить в Instagram-аккаунт арт-работу, выполненную в любой технике (картина / скульптура / фотография / видео-арт), на тему «Север» либо «Аутентика моего города / региона» (традиции и обычаи, история, любимое место, то, что вас вдохновляет в вашем регионе);

- отметить @malakhov007 @radiance_cca @omelchenko4;

- поставить хештеги #искусствонасевер , #artпатрульнасевер #цсиСияние , #artпатруль;

- написать «хочу на Север» и указать свой город в комментариях.

Сроки проведения конкурса – с 16 июля по 16 сентября.

Победители получат медийную поддержку от «ARTпатруль», возможность заявить о себе галереям, коллекционерам и всем неравнодушным к современному искусству.

Самые интересные работы после отбора экспертным советом отправятся в Центр современного искусства «Сияние» в г. Апатиты. Лучшие работы попадут в собрание Центра.

Обязательное условие – работы должны быть удобны в транспортировке, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

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