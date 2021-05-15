Исландия передаст России пост председательствующего в Арктическом совете

Исландия 20 мая принимает у себя 12-ю министерскую встречу Арктического совета в Рейкьявике и в онлайн формате. Как говорится в сообщении совета, эта сессия знаменует собой окончание двухлетнего председательства Исландии в Арктическом совете и начало председательства Российской Федерации на период с 2021 по 2023 год.

Отмечается, что эта сессия также станет первой личной встречей под эгидой Арктического совета с тех пор, как пандемия коронавируса прервала встречи совета в начале 2020 года. Из-за сложившейся ситуации сессия будет проходить в сокращенном формате, с участием министров иностранных дел восьми Арктических государств и представителей постоянных участников коренных народов региона в Рейкьявике. Большинство же делегатов будут участвовать в сессии через онлайн-платформу.

На сессии совета будет рассмотрено и одобрено около 80 итоговых документов, подготовленных рабочими группами Совета в период председательства Исландии. Кроме того, министры Арктических государств планируют подписать Рейкьявикскую декларацию и отметить 25-летие Совета принятием первого в истории стратегического плана Арктического совета.

Арктический совет является важнейшим межправительственным форумом по сотрудничеству в арктических делах. Министерское заседание Совета проводится раз в два года, что дает возможность министрам иностранных дел восьми арктических государств и политическому руководству шести коренных народов-постоянных участников укрепить международное сотрудничество в регионе и проанализировать качество работы рабочих групп Совета. Предварительное ознакомление с отдельными ключевыми докладами и другими результатами, которые будут опубликованы на министерском совещании, состоится в ходе четырех тематических брифингах по темам изменения климата, судоходства в Арктике, здоровья человека и инноваций в арктических сообществах.

В течение последних двух лет Исландия председательствует в Совете под девизом «Вместе к экологически устойчивой Арктике», что отражает не только твердую приверженность страны принципам устойчивого экологического развития, но и необходимость тесного сотрудничества в регионе и за его пределами. В ходе своего председательства Исландия выделила четыре приоритетные области: арктическая морская среда, климат и решения в области зеленой энергетики, люди и сообщества Арктики и укрепление авторитета Арктического совета. Под руководством Исландии Совет предпринял значительные инициативы, направленные на сотрудничество в морской сфере, борьбу с загрязнением пластиковыми отходами, гендерное равенство, Covid-19 в Арктике, привлечение молодежи, расширение сотрудничества с наблюдателями Совета и многое другое.

«Успех Арктического совета заключается в способности и готовности сообщества Арктического совета работать вместе. Прошедший год - тому подтверждение. Я невероятно горжусь рабочими группами. Их отчеты, оценки и планы действий имеют решающее значение для принятия обоснованных решений, и тот факт, что они успешно предоставляют качественные результаты работы, несмотря на то, что им помешала пандемия, свидетельствует об их быстрой адаптации и преданности своей работе», – говорится в заявлении посла Эйнара Гуннарссона, покидающего пост председателя комитета старших должностных лиц. - Исландия с самого начала имела амбициозную программу на период своего председательства. Нам пришлось справляться с некоторыми неожиданными сложностями, и это еще больше радует меня тем, что мы находимся на пути к завершению председательства с достойной министерской декларацией и стратегическим планом, которые подтверждают приверженность Совета мирному, процветающему и устойчивому арктическому региону».

12-я министерская встреча будет проходить в исторический для Арктического совета год, когда отмечается его 25-летие. Это многолетнее сотрудничество между восемью арктическими государствами и шестью постоянными участниками из числа коренных народов остается уникальным явлением в мире; это форум, где постоянные участники из числа коренных народов, министры иностранных дел и представители государств сидят вместе за одним столом, чтобы совместно формировать процветающее будущее для Арктики.

На министерской встрече Исландия передаст пост председательствующего в Совете Российской Федерации, которая будет уделять особое внимание устойчивому развитию на протяжении всего своего председательства. Россия будет и впредь уделять пристальное внимание народам Арктики, включая активизацию усилий по развитию культуры и языков коренных народов, окружающей среды Арктики и устойчивому экономическому развитию.

В связи с пандемией Covid-19 представители рабочих групп и наблюдателей Арктического совета, а также приглашенные делегаты от Арктических государств и постоянные участники присоединятся к работе сессии через платформу онлайн-конференций.