Исполнение областного бюджета планируется с дефицитом, который составит 9,1 млрд рублей и не превысит 10% собственных доходов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели и приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий корректировки областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Вовлечение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов позволило в текущем году направить дополнительные средства на приобретение медицинского оборудования и проведение ремонтов в медицинских организациях, строительство и капитальные ремонты объектов государственной и муниципальной собственности, а также в полном объеме предусмотреть потребность в финансовом обеспечении затрат организаций в связи с производством (реализацией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области.

Также, законопроект предусматривает приведение расходов областного бюджета в соответствие с уточненными параметрами межбюджетных трансфертов, распределенных (доведенных) Мурманской области из федерального бюджета и от Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, увеличение которых составило порядка 1 млрд рублей, а также уточнение размера софинансирования к указанным трансфертам за счёт средств областного бюджета.

В результате предлагаемой корректировки общий объём доходов областного бюджета на текущий год будет увеличен на 1 млрд рублей (или на 1%) и составит 104,6 млрд рублей. Общий объём расходов будет увеличен на 13,2 млрд рублей (или на 10,7%) и составит 137,1 млрд рублей.

Исполнение областного бюджета планируется с дефицитом, который с учётом корректировки на сумму изменения остатков средств на счёте бюджета и на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов, составит 9,1 млрд рублей и не превысит 10% собственных доходов.

Заявленные параметры полностью отвечают условиям соглашений с Минфином России и позволят сохранить сбалансированность и устойчивость областного бюджета, а также создадут возможность для развития региона, сообщает Министерство финансов Мурманской области.