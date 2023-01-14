Исполнилось 145-лет гидрологической станции «Кола»

14 января 1878 года были начаты регулярные метеорологические наблюдения в единственном на Кольском полуострове городе - Коле. Кольский север в то время был мало изучен. Метеорологические данные представляли большую ценность для мореплавания и освоения Мурманского берега.

Как пишет Мурманское УГМС, первым штатным «производителем метеорологических наблюдений» на станции стал штурманский помощник Апполон Хохлов. На общественных началах для выполнения работ привлекались офицеры, врачи, учителя, служители культа.

В первые послереволюционные годы советским правительством была разработана комплексная программа по освоению Кольского полуострова, включающая и его электрофикацию. Проектировщикам будущих электростанций потребовались данные о водоэнергетических ресурсах рек.

В 1927 году для изучения гидрологического режима рек Кола и Тулома на метеостанции была образована гидрологическая группа. Гидрологами были открыты постоянно действующие водомерные посты, оборудованы гидрометрические створы. В 1931-1935 годах, в связи с предстоящим строительством первенца энергетики на Кольском полуострове - Нижне-Туломской ГЭС, работниками станции были проведены комплексные гидрографические исследования бассейна реки Тулома.

Во время Великой Отечественной войны гидрометстанция «Кола» не прекращала свою работу, гидрометеорологические данные использовались для нужд обороны.

Гидрологическая станция «Кола» является обладателем Почётного свидетельства векового пункта наблюдений.

Фото: http://kolgimet.ru/news/news/k-145-letiju-gidrologicheskoi-stancii-kola/?no_cache=1&cHash=a31cd47afbce6698235879d6cab02879