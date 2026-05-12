В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что сегодня исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики», который работает на территории Мурманской области.

«12 мая 2020 года постановлением правительства России создана первая территория опережающего развития в Арктической зоне. Сегодня это один из лучших льготных режимов, в рамках которого работают 6 резидентов, реализующих крупнейшие проекты. Общий объём уже вложенных инвестиций в экономику региона в рамках режима превысил 218 млрд рублей, создано 2700 рабочих мест», – отметил глава региона.

Среди главных достижений губернатор отметил запуск уникального центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке «НОВАТЭК-Мурманск», порт «Лавна» и Терминал «Ударник».

«Старт отправке первой линии проекта ЦСКМС в июне 2023 года дал Президент России Владимир Владимирович Путин. Уникален и сам завод, и он уже выпустил ещё 2 завода по производству сжиженного природного газа. В прошлом году также у нас президент запустил порт «Лавна». И терминал «Ударник» стал ключевым звеном на Севморпути по транспортировке биоресурсов, в феврале 2024 года введён автоматизированный морозильный склад», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что развитие экономической базы для реализации проектов в Мурманской области – одна из важнейших задач регионального правительства.

«Мурманск по праву считается столицей Русской Арктики. Поэтому приток инвестиций в том числе благодаря льготному режиму ТОР даёт возможность активного развития нашей экономики», – отметил Андрей Чибис.