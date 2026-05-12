Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.26 15:30

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что сегодня исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики», который работает на территории Мурманской области.

«12 мая 2020 года постановлением правительства России создана первая территория опережающего развития в Арктической зоне. Сегодня это один из лучших льготных режимов, в рамках которого работают 6 резидентов, реализующих крупнейшие проекты. Общий объём уже вложенных инвестиций в экономику региона в рамках режима превысил 218 млрд рублей, создано 2700 рабочих мест», – отметил глава региона.

Среди главных достижений губернатор отметил запуск уникального центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке «НОВАТЭК-Мурманск», порт «Лавна» и Терминал «Ударник».

«Старт отправке первой линии проекта ЦСКМС в июне 2023 года дал Президент России Владимир Владимирович Путин. Уникален и сам завод, и он уже выпустил ещё 2 завода по производству сжиженного природного газа. В прошлом году также у нас президент запустил порт «Лавна». И терминал «Ударник» стал ключевым звеном на Севморпути по транспортировке биоресурсов, в феврале 2024 года введён автоматизированный морозильный склад», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что развитие экономической базы для реализации проектов в Мурманской области – одна из важнейших задач регионального правительства.

«Мурманск по праву считается столицей Русской Арктики. Поэтому приток инвестиций в том числе благодаря льготному режиму ТОР даёт возможность активного развития нашей экономики», – отметил Андрей Чибис.

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
