Исполнилось 65 лет! Детская школа искусств №3 празднует юбилей

Сегодня состоялся торжественный вечер - юбилейный концерт «В кругу друзей», посвященный 65-летию со дня основания учреждения. В концерте принимали участие учащиеся и выпускники ДШИ №3 и конечно же друзья школы - солисты и творческие коллективы учреждений культуры города

В одном зале собрались учащиеся, преподаватели, выпускники и гости мероприятия. Поздравить школу с юбилеем пришли творческие коллективы города и почётные гости — педагоги-ветераны, посвятившие своей работе долгие годы.

За годы работы Детская школа искусств №3 внесла достойный вклад в развитие дополнительного образования и культуры Мурманска. В настоящее время в учреждении занимаются 265 воспитанников по двенадцати образовательным программам в области музыкального, хореографического и изобразительного искусства. Преподаватели школы в числе первых приступили к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Юные дарования являются лауреатами и призёрами многих конкурсов и выставок регионального, всероссийского и международного уровней. В этом большая заслуга опытных педагогов, творчески и профессионально относящихся к обучению юных мурманчан, с детства прививающих им любовь к искусству, которое становится для выпускников любимой профессией или увлечением на всю жизнь.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» в школе открылся виртуальный концертный зал. Ученики, преподаватели и гости школы теперь могут слушать живое выступление музыкантов из Мурманской областной филармонии и других городов в режиме реального времени и видеть картину происходящего на большом экране.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26001&page=1