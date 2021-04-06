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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 16:00

Исполнился год с начала работы Единого волонтёрского центра

Год назад в Мурманской области начал работу Единый волонтёрский центр, который объединил добровольцев для оказания помощи северянам в период пандемии коронавируса. Инициатором создания ЕВЦ выступила Евгения Чибис.

На начальном этапе, в апреле 2020 года, основным направлением работы Центра стал приём заявок от пожилых и маломобильных граждан по доставке продуктов питания и медикаментов. Для развития и популяризации добровольческой деятельности в регионе весной стартовала акция «Волонтёр дня». К ней подключились известные жители Заполярья: политики, общественные деятели, руководители предприятий и организаций. В преддверии 9 Мая проект поддержал губернатор Андрей Чибис.

В прошлом году ЕВЦ также запустил проект «Чистая весна» по проведению субботников в парках, скверах и общественных пространствах. В акции приняли участие все муниципальные образования Мурманской области, волонтерские объединения, учреждения образования и культуры, предприятия региона. Так, была приведена в порядок территория берега Кольского залива в районе авторынка. В настоящее время эта территория включена в план мероприятий по комплексному благоустройству столицы Заполярья – программу «Наш Мурманск». Кроме того, при поддержке Центра проводится ежегодная интерактивная конференция «Звезда Севера» для женщин, проживающих в ЗАТО Мурманской области.

В настоящее время на базе ЕВЦ реализуется несколько направлений добровольческой деятельности, в том числе «серебряное», культурное и корпоративное волонтёрство. В планах развитие интеллектуального волонтёрства – проект по организации наставничества.

«Когда мы планировали создание регионального Единого волонтерского центра, хотели, чтобы он стал площадкой, которая объединит северян независимо от их политических взглядов, убеждений и социального статуса. Прошедший год показал, как много в Заполярье живёт неравнодушных и отзывчивых людей, готовых прийти на помощь в любую минуту, делиться теплом своей души, знаниями и опытом. Я благодарна всем, кто присоединился к команде ЕВЦ, кто впервые открыл для себя направление волонтёрства и стал частью большого и дружного сообщества добровольцев Мурманской области. Продолжаем помогать!» – отметила руководитель Единого волонтерского центра региона Евгения Чибис.

Неравнодушные северяне, желающие вступить в добровольческое движение Кольского Заполярья, могут зарегистрироваться в качестве волонтёра на платформе «Наш Север».

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