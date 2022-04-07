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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 17:00

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению

Федеральная служба судебных приставов принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации в Российской Федерации в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями.

В соответствии с федеральным законом №69-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», подписанным Президентом Российской Федерации 26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством.

Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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