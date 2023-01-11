Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поблагодарил молодых активистов компании за то, что ими было сделано в 2022 году

В канун новогодних праздников в АО «Мурманский морской торговый порт» прошёл молодёжно-спортивный слёт. В нём приняли участие активисты молодёжного движения АО «ММТП» и спортивного комитета предприятия. Встреча была посвящена подведению итогов 2022 года.

Как было отмечено на встрече, молодым портовикам есть, что вспомнить в минувшем году: общественные акции и проекты, тренинги, а ещё – оптимизм и позитивный, созидательный настрой. Так, совсем недавно представители АО «ММТП» приняли участие в первом собрании региональной группы Советов работающей молодёжи Мурманской области, созданной при поддержке областного комитета молодёжной политики. Как ожидается, опыт мурманских портовиков, будет использован при создании новой структуры.

«Смысл всей проводимой нами работы в том, чтобы дать возможность молодым ребятам и девушкам, которые приходят на работу в Мурманский морской торговый порт, почувствовать здесь себя как дома, в кругу близких друзей. Это важно для их психологического и профессионального комфорта, а также для предприятия, работники которого относятся к своей работе как к месту встречи единомышленников. Мы стараемся показать молодым портовикам эти возможности и видим от них хороший отклик», - сказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Деятельность спортивного комитета предприятия в уходящем году также была активной и позитивной. Помимо традиционной поддержки таких знаковых мероприятий в регионе, как Праздник Севера и Праздник Севера учащихся, а также футбольной, хоккейной, пейнтбольной команд АО «ММТП», в этом году была создана женская команда по баскетболу. Она уже успела выступить в нескольких турнирах и даже поднималась на пьедесталы почёта.

«Поддержка спорта и физической культуры – это важное направление деятельности АО «ММТП» и ещё одна возможность найти себя тем, кто трудится на предприятии», - подчеркнула председатель спортивного комитета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, который принял участие в работе слёта, поблагодарил активистов за то, что ими было сделано в 2022 году, и пожелал сохранить этот настрой в году наступающем.

«Новых вам успехов, побед и достижений в работе и в тех сферах, которые вы считаете важными для себя!», - напутствовал он активистов на торжественной церемонии вручения почётных грамот и благодарностей.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250786%2Fwall-149919532_2940