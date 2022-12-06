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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 12:30

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поблагодарил волонтёров предприятия

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретился с активистами-волонтёрами предприятия и поблагодарил их за деятельное участие в движении, которое помогает реализовывать уникальные проекты. В рамках встречи более пятидесяти представителей волонтёрского движения АО «ММТП» были удостоены Почётных грамот и Благодарственных писем. Также были вручены Благодарности подразделениям и отмечены дети портовиков-участников волонтерских акций.

«От всего коллектива, руководства нашей компании, от себя лично благодарю вас за то, что вы делаете. Желаю, чтобы добрые дела не заканчивались, а в отряд приходили новые люди!», - сказал на встрече Алексей Рыкованов.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время активистам удалось принять участие во множестве благотворительных акций. Портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, оказывали помощь малообеспеченным семьям, а также некоммерческим организациям, в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтёры АО «ММТП» оказывали поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозили врачей к пациентам и проводили термометрию в медицинских учреждениях. В числе наиболее значимых акций, в которых приняли участие волонтёры АО «ММТП», - праздник спорта и добра «Слушай сердцем», подготовка и проведение праздничных вечеров для ветеранов порта, поздравление ветеранов-портовиков с юбилеями на дому, участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и др. Совсем недавно представители предприятия приняли участие в акции «От родника до океана», в рамках которой шестьдесят волонтёров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми привели в порядок один из родников в Мурманске, а также - в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня». В 2022 году они были отмечены по итогам второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250447%2Fwall-149919532_2864

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