Исполнительный директор ММТП Павел Олейник: универсальные причалы Мурманского морского торгового порта – это стратегический резерв страны

1 сентября Мурманский морской торговый порт отметит 109-й день рождения. В преддверии праздника исполнительный директор порта Павел Олейник дал интервью «Российской газете».

Пресс-служба АО «ММТП» отметила основные моменты в этой публикации:

на протяжении вот уже более ста лет ММТП остаётся надёжным гарантом выхода на мировые рынки;

традиционные для нас рынки в Европе перестали быть актуальными, поэтому мы планомерно замещаем их новыми транспортными направлениями в Восточной, Южной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке и в Западной Африке;

вопросы экологии находятся у нас на особом контроле. Пока мы работаем с углём, необходимо принимать самые серьёзные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

На вопрос журналиста «РГ», каким Павел Олейник видит будущее ММТП, исполнительный директор порта ответил:

- Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что порт - это живой, динамично развивающийся организм. Уже более века ММТП является одним из локомотивов экономики Мурманской области, Северо-Запада и всей России. Исходя из объективных условий может меняться структура груза, но в любом случае наши причалы являются стратегическим ресурсом страны. Главная задача - найти ему грамотное применение. Не сомневаюсь, так и будет.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255864%2Falbum-149919532_00%2Frev