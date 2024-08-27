Проекты Мурманской области вновь стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской средыСтартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 12:30

Исполнительный директор ММТП Павел Олейник: универсальные причалы Мурманского морского торгового порта – это стратегический резерв страны

1 сентября Мурманский морской торговый порт отметит 109-й день рождения. В преддверии праздника исполнительный директор порта Павел Олейник дал интервью «Российской газете».

Пресс-служба АО «ММТП» отметила основные моменты в этой публикации:

на протяжении вот уже более ста лет ММТП остаётся надёжным гарантом выхода на мировые рынки;

традиционные для нас рынки в Европе перестали быть актуальными, поэтому мы планомерно замещаем их новыми транспортными направлениями в Восточной, Южной, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке и в Западной Африке;

вопросы экологии находятся у нас на особом контроле. Пока мы работаем с углём, необходимо принимать самые серьёзные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

На вопрос журналиста «РГ», каким Павел Олейник видит будущее ММТП, исполнительный директор порта ответил:

- Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что порт - это живой, динамично развивающийся организм. Уже более века ММТП является одним из локомотивов экономики Мурманской области, Северо-Запада и всей России. Исходя из объективных условий может меняться структура груза, но в любом случае наши причалы являются стратегическим ресурсом страны. Главная задача - найти ему грамотное применение. Не сомневаюсь, так и будет.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255864%2Falbum-149919532_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Море здоровья». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Давать денег в долг стали чаще и больше-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика