Исполняется 70 лет со дня переименования населённого пункта Губа Грязная в посёлок Сафоново

Сегодня в посёлке состоялся торжественный митинг. Председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев, генерал-лейтенант Александр Отрощенко, депутат Святослав Мордасов, военнослужащие гарнизона возложили цветы к памятнику «Авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Река Грязная славилась сёмужными запасами ещё во второй половине XIX века, а заселение бухты определило стратегическое значение её местоположения. В сентябре 1936 года в губу Грязную из Ленинграда было переведено 7-е отдельное авиационное звено под командованием старшего лейтенанта Геннадия Степанова. Началось строительство аэродрома.

К началу войны здесь было уже три жилых дома, два штабных здания и школа. 15 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР н.п. Губа Грязная был переименован в честь командира 2-го Гвардейского Краснознаменного авиационного полка ВВС СФ дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

Фото (Совет депутатов ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/16236-v-chest-70-letiya-poselka-safonovo/