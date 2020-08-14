Исправляться красиво – не запретишь

На протяжении короткого северного лета осужденные Мурманской области при содействии сотрудников учреждений стараются благоустроить территории колоний. Итогом проделанной работы становятся оригинальные клумбы и необычные композиции.

Вот и осуждённые колонии-поселения № 20 в посёлке Зеленоборский проявили творческую фантазию и имеющиеся навыки в озеленении территории и создали ландшафтный дизайн двух участков колонии.

Творческий процесс был изначально организован в виде состязания двух команд – мужской и женской: кто оформит свой участок красивее и оригинальнее.

Однако постепенно стало понятно, что конечный результат будет итогом совместной работы обеих команд, поскольку участники постоянно помогали друг другу. Мужчины выполняли сложную физическую работу, например, пилили брус, гнули прутья, а женщины отвечали за художественный замысел и аккуратность оформления.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в работах по благоустройству территории помогали и сотрудники учреждения: они поделились с участниками конкурса семенами и растениями со своих личных приусадебных участков.

Теперь на территории КП-20 есть прекрасный природный уголок с оригинальной плетёной беседкой, сидя в которой можно насладиться красотой цветочных клумб, а также там можно прогуляться по дорожке из деревянных спилов, ведущей к маленькому прудику, который уже облюбовали птицы.