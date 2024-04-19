Испытание огнём и дымом: портовики превратились в пожарных

На целый день сотрудники Мурманского морского торгового порта превратились в пожарных. И всё благодаря «Пожарному квесту», который организовало Специальное управление ФПС №48 МЧС России к 375-летнему юбилею Пожарной охраны.

На целый день сотрудники Мурманского морского торгового порта превратились в пожарных. И всё благодаря «Пожарному квесту», который организовало Специальное управление ФПС №48 МЧС России к 375-летнему юбилею Пожарной охраны.

Соревнования разделили на два этапа – на первом пять команд Мурманского морского торгового порта соревновались между собой. Участникам предстояло ответить на вопросы об оказании первой помощи, пробежать полосу препятствий, потушить возгорание и сбить мишень из пожарного рукава.

И уже одна команда-победитель перешла во второй этап, где соперником стала команда ПАО «Сбербанк». Здесь задания были ещё сложнее – нужно было пройти испытание огнём и дымом. Удача оказалась на стороне портовиков! Они прошли все контрольные точки квеста за 8 минут 2 секунды, опередив соперников на 3 минуты 8 секунд.

Фото и видео: https://vk.com/murport51