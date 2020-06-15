Испытания с ограничениями проведут для «Арктики»

В настоящее время основная задача по новому атомоходу - до конца месяца выйти на ходовые испытания. По предварительной оценке, это займёт порядка трёх недель, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Источник в аппарате правительства РФ говорит, что даже с ограничениями по мощности в одном из трёх двигателей ожидается, что в ходе испытаний будут подтверждены все характеристики ледокола.

Поэтому на данный момент планируется принять «Арктику» в эксплуатацию, окончательное решение должно быть принято на неделе, заключает он.

Как сообщили газете в ОСК, правый ГЭД атомохода «Арктика» в рабочем состоянии, но потерял 10 МВт мощности. По расчёту 50 МВт на трёх винтах будет достаточно для обеспечения проектной ледопроходимости в 2,8 метра , уточняют в корпорации.

Затем «Арктика» вернётся в порт для проведения ревизии механизмов (займёт около месяца). Пока, не считая проблем с ГЭД, остальные этапы швартовых испытаний прошли штатно, говорит один из собеседников издания. Какова будет реальная потеря мощности относительно проектной из-за проблем с ГЭД, будет выяснено в ходе испытаний, уточняют источники.

После ревизии ледокол будет сдан с ограничениями «под определенные гарантии и обязательства». По словам одних источников, «Арктику» готовятся принять в сентябре–октябре, но другие собеседники дают более осторожный прогноз - четвертый квартал.

Как сообщал «Коммерсантъ» ранее, уже сейчас понятно, что двигатель не подлежит восстановлению и ледокол придётся в будущем ставить в док для замены ГЭД. В ОСК отметили, что изготовить новый двигатель и провести агрегатную замену планируется к концу третьего квартала 2021 года. Оптимальная технология будет определена после проработки всех вариантов, рассматривается замена ГЭД в доке Кронштадтского морского завода и других верфях, заключили в корпорации.

Напомним, ледокол «Арктика» изначально должен был быть сдан в 2017 году (контракт был заключён в 2012 году за 37 млрд рублей). Строительство ведёт входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Балтзавод». Сроки уже переносились дважды — сначала на май 2019 года, потом на апрель 2020 года. Однако в феврале в ходе швартовых испытаний у «Арктики» частично вышел из строя правый гребной электродвигатель (ГЭД), что поставило под вопрос сдачу судна в этом году.