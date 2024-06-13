Испытательный срок не вызывает негатива у большинства экономически активных россиян

Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у россиян. Подавляющее большинство относится к нему спокойно и с пониманием, об отрицательном отношении рассказал лишь каждый седьмой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором принимали участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

43% россиян относятся к испытательному сроку при приёме на работу спокойно, 39% — с пониманием: «Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит». Тем не менее у 14% наличие испытательного срока вызывает негатив: респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям. Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (22% против 13% среди остальных).

Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 85% против 80% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (88%).

За два года стало чуть больше россиян, которые относятся к испытательному сроку негативно (14 и 12%), впрочем, они по-прежнему в меньшинстве.

Время проведения опроса: 26 мая — 7 июня 2024 года.