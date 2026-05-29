Исследование hh.ru: спрос на портфельную занятость в Мурманской области растёт быстрее, чем на полную ставку

За последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Мурманской области увеличилось на 62%, тогда как рост предложений с полной занятостью идёт существенно медленнее (+20%). Одновременно число резюме в сегменте «портфельной» занятости выросло на 49%. Эти данные выявили аналитики hh.ru, фиксируя переход рынка от модели «один человек — одна работа» к модели многопрофильной карьеры или «портфельной» занятости.

Сейчас на hh.ru размещено более 3,5 тысячи вакансий, где мурманские работодатели указывают различные форматы частичной занятости. Доля резюме, в которых мурманчане указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла 23% от общего объёма. При этом тренд на «портфельную» занятость охватывает уже более 164 профессий — от рабочих и сервисных ролей до ИТ и аналитики.

Где рост заметнее всего

Среди соискателей Мурманской области наибольший прирост готовности к проектной и частичной занятости за 4 года зафиксирован в сфере добычи сырья (в 2,6 раза), автомобильном бизнесе (в 2,5 раза) и сельском хозяйстве (в 2 раза). Также существенно вырос интерес к гибкой занятости среди производственного и сервисного персонала (в 2 раза), рабочего персонала (в 1,9 раз), а также в сфере строительства и недвижимости (в 1,7 раз) и медицины и фармацевтики (в 1,7 раз).

Мурманские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной и частичной занятостью в спортивных клубах, фитнес-индустрии и салонах красоты (в 3,3 раза), в продажах и обслуживании клиентов (в 2,9 раз), среди юристов (в 2,7 раз), а также в маркетинге, рекламе и PR и в розничной торговле (по в 2,6 раз). Существенный рост также зафиксирован в сфере безопасности (в 2,1 раза), автомобильном бизнесе (в 2,1 раза) и среди административного персонала (в 2,1 раза).

Какие профессии в лидерах

По приросту соискателей, готовых к гибкой и частичной занятости, сильнее всего в Мурманской области выделяются начальники смены и мастера участка (в 3,9 раза), заведующие аптекой (в 3,7 раза), лаборанты (в 3,6 раза), бортпроводники (в 3,5 раза) и мастера по ремонту оборудования и техники (в 3,3 раза). Существенный рост также показали машинисты (в 3,2 раза), менеджеры по компенсациям и льготам (в 3,2 раза), контролёры ОТК (в 3,1 раз), автослесари и автомеханики (в 3,1 раз), а также метрологи (в 3 раза).

«Если раньше классическая схема карьеры доминировала, то теперь рядом с ней растёт сегмент проектной и частичной занятости, позволяя совмещать несколько источников дохода. Для всё большего числа специалистов основная работа становится базой в более широком карьерном портфеле, где есть место проектам, подработке или сочетанию нескольких профессиональных ролей.

Наблюдения аналитиков hh.ru показывают, что гибкие форматы растут преимущественно в производственных, сервисных и прикладных ролях, есть данные о начинающемся росте и в офисных функциях. Это говорит о потенциальной перестройке рынка труда: работодатели всё чаще делят занятость на отдельные задачи, проекты и роли с возможностью совмещения, а не только нанимают сотрудников на полную ставку. Там, где загрузку можно гибко регулировать, а результат быстро измерить, гибкие форматы становятся удобным и для бизнеса, и для специалиста. С этой точки зрения портфельная занятость может выступать не только как временная подработка, но и как устойчивая карьерная стратегия на рынке труда, которая дает соискателю и работодателю предсказуемость и перспективы», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

