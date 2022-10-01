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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 13:00

Исследование hh.ru: в России не хватает «синих воротничков»

В большинстве профессий «синих воротничков» (водитель, официант, грузчик, продавец и др.) число открытых вакансий превышает число резюме — рынок «принадлежит соискателям». Каждый четвертый «синий воротничок» меняет место работы минимум раз в год, чаще остальных — курьеры. При смене работы «синие воротнички» ориентируются на похожие по требованиям вакансии, при этом курьеры и строители готовы рассматривать больше всего вариантов профессий.

В большинстве профессий «синих воротничков» (водитель, официант, грузчик, продавец и др.) число открытых вакансий превышает число резюме — рынок «принадлежит соискателям». Каждый четвертый «синий воротничок» меняет место работы минимум раз в год, чаще остальных — курьеры. При смене работы «синие воротнички» ориентируются на похожие по требованиям вакансии, при этом курьеры и строители готовы рассматривать больше всего вариантов профессий. 

Рынок труда в России с февраля начал трансформироваться: ЦБ прогнозирует падение спроса на офисных сотрудников, а Минэкономразвития предупреждает о возможном росте безработицы осенью. В связи с этим крупнейшая российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru решила проанализировать ситуацию в профессиях «быстрого входа» (или «синих воротничков»). Такие профессии сейчас могут стать особенно актуальны: они не требуют дополнительной квалификации и при этом дают возможность оперативно заменить выпавший доход. 

В большинстве профессий «синих воротничков» рынок принадлежит соискателям

В 10 из 13 проанализированных профессий сложилась ситуация «рынка соискателя»: вакансий много, а конкуренция за них невысока. Легче всего устроиться продавцом (1,2 резюме на 1 одну открытую вакансию), грузчиком (1,6) или водителем (1,7).  Больше всего резюме на одну вакансию по профессии промоутера (10 к 1), а также супервайзера и курьера (6,7 и 6,1 резюме к 1 вакансии соответственно) (наглядно на диаграмме 1). 

Каждый четвертый «синий воротничок» меняет место работы как минимум раз в год

Сотрудники в профессиях «быстрого входа» склонны часто менять место работы: в среднем каждый четвертый делает это минимум раз в год. Чаще всего меняют работу курьеры: порядка 25% из них уходят на новое место в течение трех месяцев. А реже всех — представители сферы строительства: 83% из них заявили, что меняют работодателей не чаще раза в год.

Чуть более половины (52%) опрошенных уже имеют несколько работ или заинтересованы в дополнительной работе, не требующей квалификации. Наибольшая доля тех, у кого есть дополнительный источник дохода, среди сотрудников общепита, строителей и курьеров (наглядно на диаграмме 2 и 3).

При смене работы «синие воротнички» ориентируются на похожие по требованиям вакансии

Основная часть респондентов (69%) не планирует выходить за пределы категории профессий «быстрого входа» при поиске следующей работы. Каждый третий хотел бы работать администратором в магазине/торговом зале или на другом предприятии сферы услуг. Еще в топ-3 потенциальных профессий при смене работы входят: оператор колл-центра (17%) и продавец (16%).

На эти же профессии, по мнению опрошенных, проще всего устроиться. В зависимости от специализации они могут по-разному оценивать свои шансы перейти на работу в новой сфере. Например, таксисты считают, что им проще всего перепрофилироваться в курьеров и кладовщиков, операторы колл-центров — в администраторов, а работники HoReCa — в сотрудников сферы торговли. Курьеры и строители готовы рассматривать больше всего вариантов профессий: от грузчиков и разнорабочих до администраторов и официантов.

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