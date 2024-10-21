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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 12:00

Исследование показывает, что жители СЗФО стали чаще увольняться со стрессовой работы

Большое исследование hh.ru показывает, что за последние годы работники стали более внимательно и бережно относится к своему психологическому состоянию. Теперь работники готовы быстрее уволиться с работы, если там будет слишком много стресса.

Свежий опрос hh.ru показывает, что сейчас абсолютно точно примут решение увольняться с работы, где есть постоянные стресс сразу 61% опрошенных жителей региона. Ещё треть (26%) начнут раздумывать об этом решении. И лишь 3% ответили, что стрессом их не напугать и они продолжать работу.

«Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса была меньше: 49% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет рост тех, кто покинет компанию из-за стресса составил сразу 12 п.п. Но это информация о тех, кто только думает уволиться ли он из-за стресса. А вот информация про тех, кто это сделал: так, меняли работу из-за постоянного стресса за последний год 47% опрошенных. По сравнению с 2021-ым доля таких граждан выросла на 7%. При этом наше исследование также ранее показало, что жители СЗФО достаточно плохо оценивают своё эмоциональное состояние: на 2,3 балла из 5.

Подобный невысокий уровень эмоционального состояния, конечно, заставляет работников рано или поздно обсуждать психологические проблемы, причём тут пригодится кто угодно: муж\жена, брат\сестра, друг\коллега или на крайний случай - HR-специалист или даже руководитель. Причём про крайний случай — это не неприятная метафора, а статистика: увы, идут за помощью обсуждать вопросы, связанные со стрессом или эмоциональным состоянием на работе со своим руководителем или HR-специалистов только 21% работников! Остальные даже не рассматривают эту опцию и просто терпят», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО, ЦФО.

Полезно посмотреть на ситуацию и в разрезе возраста: наиболее трепетными к своему эмоциональному состоянию оказались молодые работники (18-24 года) – среди них сразу 70% готовы покинуть компанию, которая им каждый день портит кровь. И вот среди 55-летних эта доля ниже (47%).

В разрезе профессий ещё более интересная картина:

  • быстрее других начнут искать более спокойное место работники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%);
  • а вот самыми терпеливыми оказались работники сферы образование, финансов и производственники.

Важно отметить, что среди сотрудников, решившихся всё-таки обсудить психологические проблемы на работе, получают реальную помощь лишь 23%. Остальные отметили, что никакой помощи от руководства по решению проблем, чтобы снизить стресс на работе, не получили. Респонденты также смогли рассказать, почему, по их мнению, им не помогли. По мнению, большинства (58%) не получилось обсудить возникшие из-за работы психологические проблемы и найти их решение, потому что в компании это просто не принято. Кроме того,

  • 28% побоялись говорить, потому что думали, что их не поймут;
  • у 13% есть опасения, что такая откровенность негативно скажется на их взаимодействии с руководителем;
  • 18% побоялись, что их посчитают не профессионалом;
  • 12% подумали, что такая откровенность негативно скажется на их зарплате;
  • 7% побоялись, что их уволят, а 4%, что про их психологические проблемы узнают коллеги.

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