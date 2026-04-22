Исследование «Сетки» и hh.ru: контент от компаний интересен соискателям на разных этапах карьерного пути и влияет на выбор работодателя

Эксперты социальной сети для нетворкинга «Сетка»* и ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели большое исследование про HR-бренд в социальных медиа. Опрос россиян показал, что две трети опрошенных следят за контентом компаний, в которых хотели бы работать. Треть респондентов считают, что доверие к компании как к месту трудоустройства повышают публикации сотрудников в социальных сетях. А четверть признались, что контент от топ-менеджеров напрямую влияет на симпатию к бренду.

Подробные результаты и практические рекомендации по развитию HR-бренда в соцсетях доступны на странице исследования: https://hrbrand.setka.ru/survey2026/.

Юлия Ранн, CEO и CPO «Сетки», комментирует: «Всё больше кандидатов при выборе работодателя ориентируются на репутацию компании работодателя, оценивают рабочую атмосферу, культуру и возможности профессионального развития. HR-бренд — стратегический инструмент, который определяет, какие специалисты выбирают вашу компанию и почему остаются. Мы видим, как в Сетке крупные работодатели развивают профессиональные сообщества, активно участвуют в спецпроектах, запускают АМА-сессии* (сессии ответов на вопросы), чтобы привлечь релевантных соискателей».

Топ-5 платформ, через которые россияне ищут и читают информацию о потенциальных работодателях: чаще всего за контентом россияне следят в телеграм-каналах (47%), на сайтах компаний (32%) и в соцсети «ВКонтакте» (30%). Ещё треть опрошенных используют для этих целей страницу работодателя на hh.ru (28%), а 15% — «Сетку».

Таким образом, в топ-5 источников информации о брендах, новостях компаний и потенциальных работодателях, которые используют россияне на данный момент, входят именно эти пять площадок. Причем отраслевой контекст использования соцсетей прослеживается достаточно явно. Так, социальная сеть «Сетка», созданная в 2024 году, уже вошла в пятёрку лидеров, а для представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR» (32%) «Сетка» входит в число ключевых каналов.

Платформы и соцсети, которые используют россияне, когда хотят найти профессиональный контент или прочесть новости компаний и их сотрудников, может меняться. Так, «Телеграм» особенно популярен у представителей «Искусства, развлечений, массмедиа» (79%), «Маркетинга, рекламы, PR» (70%) и «ИТ» (69%). «Сетка» выходит на второе место по популярности у маркетологов и ИТ-специалистов (21%), последние также достаточно часто читают «Хабр» (32%).

Молодёжь ожидаемо чаще ищет информацию в «Телеграм» (60% среди респондентов до 18 лет и 65% — 18–24 года, тогда как в возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 40%, а 45–54 года — 34%).

Большинство россиян следят за новостями компаний не только при поиске работы, но и для развития карьеры в целом.

Контент о работодателях наиболее актуален во время активного поиска (47%), однако 39% респондентов отслеживают информацию время от времени, даже когда не находятся в поиске вакансий. 20% изучают публикации перед собеседованием, чтобы подготовиться к интервью, 14% — непосредственно перед выходом на работу, чтобы понять атмосферу будущего места. 15% следят за конкретными персоналиями рынка. Таким образом, интерес к HR-контенту выходит за рамки трудоустройства и становится частью регулярного мониторинга карьерных возможностей.

Сообщества работодателя повышают привлекательность вакансий.

Для двух третей (61%) младших специалистов наличие активного сообщества работодателя в соцсетях повышает интерес к вакансиям. Это также отмечают специалисты, эксперты и руководители отделов (по 55%), половина опрошенных генеральных директоров (50%), старшие специалисты и главные эксперты (49%), руководители департаментов (48%).

С этим особенно согласны юристы (75%), представители сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (70%) и «Производство, сервисное обслуживание» (64%).

Что хотят видеть соискатели в соцсетях работодателей?

По данным опроса, 63% респондентов хотели бы видеть открытую информацию о вакансиях и условиях: понятные анонсы позиций, зарплатные вилки, бонусы, возможности обучения. Это ключевой запрос к контенту работодателя в соцсетях. Реальные истории сотрудников, также хотят читать 59% опрошенных.

Важна также разница запросов в зависимости от уровня должности и опыта. Так, руководителям департаментов при выборе работы важно увидеть на сайте или в сообществах компании профессиональный контент. Младших специалистов привлекают реальные истории сотрудников. Старшим специалистам и главным экспертам больше всего интересна информация о вакансиях и условиях. В свою очередь советы по профессии и карьере от топ-менеджмента и СЕО больше всего хотят найти респонденты от 18 до 34 лет. Они же заинтересованы в личных историях и наблюдениях, а также в трансляции «внутрянки» компании или отрасли.

Участие в сообществах и мероприятиях компаний усиливает лояльность.

В онлайн- или офлайн-сообществах и мероприятиях работодателей (чаты, социальные страницы, митапы, хакатоны, бренд-ивенты) участвовали 27% опрошенных россиян. Среди ИТ-специалистов этот показатель достигает 57%, в маркетинге и PR — 40%, в сфере искусства и медиа — 39%. Наиболее активны в подобных активностях руководители департаментов (48%), старшие специалисты и главные эксперты (38%), генеральные директора (35%).

Среди тех, кто участвовал в таких мероприятиях, 63% отметили положительное влияние на мнение о работодателе. Особенно ярко эффект выражен у молодёжи: 79% респондентов 18–24 лет подтвердили рост лояльности.

Посты сотрудников укрепляют доверие к HR-бренду компаний.

Треть опрошенных (32%) считают, что публикации сотрудников в социальных сетях повышают уровень доверия к компании как к месту потенциального трудоустройства. У россиян, доверие в постах сотрудников вызывают:

• реальная рабочая атмосфера, о которой рассказывают работники (указали сразу 76% опрошенных);

• прозрачность условий труда и программ для работников (65%);

• профессионализм в рассказах о трудовых буднях (54%);

• эмоциональный отклик, который читатели, могут получить через понимание насколько им близка атмосфера в коллективе, ценности компаний, которые отражаются в соцсетях их работников (52%).

* - AMA-сессия — это регулярный формат в «Сетке», где можно задать профессиональный вопрос представителю топовых компаний и получить честный публичный ответ.

* - «Сетка» – соцсеть для нетворкинга и карьеры от hh ru.

На данный момент в «Сетке» более 700 тысяч зарегистрированных пользователей и более 300 тысяч публикаций от авторских каналов и профмедиа, которые делятся своими профессиональными кейсами и экспертизой.

Благодаря интеграции с hh ru и уникальным фичам, в «Сетке» можно обмениваться опытом с профессионалами из индустрии, находить новые контакты, работу или проекты, развивать личный бренд, следить за новостями индустрии и полезным профессиональным контентом, расширять и поддерживать свой нетворк (круг профессиональных связей). В «Сетке» каждый день можно развивать свою экспертность и становиться более ценным специалистом в профессиональном мире.